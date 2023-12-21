"Реал" та "Челсі" готують обмін українця

Український страж воріт може опинитися у найсильнішій лізі світу

Воротар збірної України та мадридського "Реала" Андрій Лунін привернув увагу лондонського "Челсі", де виступає український вінгер Михайло Мудрик.

Про це повідомляє Planetareal Madrid. За інформацією джерела, англійський клуб хоче провести обмін із мадридцями.

Лондонці пропонують "Реалу" викупити правда за воротаря Кепу Арісабалагу, який перебуває в оренді в Мадриді, в обмін на українського стража воріт. У "Челсі" захопилися грою Андрія, який через травми Тібо Куртуа та Кепи кілька разів виходив у старті й показував гру світового класу. З поверненням Кепи з лазарету Лунін має ненайкращі перспективи в "Реалі", а тому він може залишити мадридський суперклуб.

Цього сезону 24-річний Лунін провів 9 матчів у складі "Реала", в яких пропустив 6 голів, чотири рази відстоявши на "нуль".

Раніше повідомлялося, що Лунін потрапив у сферу інтересів іспанського "Бетісу".

Нагадаємо, у матчі Ліги чемпіонів проти "Браги" виступ Андрія настільки вразив пресслужбу "Реала", що вони назвали українця "Найнадійнішим паролем для Wi-Fi".