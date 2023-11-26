Лунін видав сейв року у "Реалі" (відео)

Українець провів "сухий" матч у Ла Лізі

Воротар "Реала" та збірної України Андрій Лунін через травму основних голкіперів команди вийшов у старті у гостьовому матчі 14-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2023/24 проти "Кадіса". Напередодні з’явилася інформація, що Луніна хочуть бачити в іншому клубі Іспанії.

Зустріч, що проходила в Кадісі на "Нуево Міранділья", завершилася розгромною перемогою Вершкових із рахунком 3:0. Про це повідомляє "Телеграф".

Українець провів черговий гарний матч за Королівський клуб, а у першому таймі за рахунку 0:1 Андрій зробив суперсейв після удару Рохера Марті із середньої дистанції. Кіпер кінчиками пальців перевів м’яч на кутовий. Додамо, що за "Реал" забивали Родріго та Джуд Беллінгем, один із голів бразильця став справжньою окрасою гри.

Повний відеоогляд матчу "Кадіс" — "Реал":

Цей результат підняв "Реал" (35 очок) на проміжне перше місце у турнірній таблиці Ла Ліги, "Кадіс" (10 очок) — 16-й.

Раніше Андрій блискуче провів матч проти "Браги" у Лізі чемпіонів. Пресслужба мадридців пожартувала, що Лунін — найнадійніший пароль для Wi-Fi.

Нагадаємо, нещодавно "Реал" без Луніна обіграв "Барселону" (2:1) в Ель Класіко.