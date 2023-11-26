Лунин выдал сейв года в "Реале" (видео)

Украинец провел "сухой" матч в Ла Лиге

Вратарь "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин из-за травмы основных голкиперов команды вышел в старте в гостевом матче 14-го тура чемпионата Испании сезона 2023/24 против "Кадиса". Накануне появилась информация, что Лунина хотят видеть в другом испанском клубе.

Встреча, проходившая в Кадисе на "Нуэво Мирандилья", завершилась разгромной победой Сливочных со счетом 3:0. Об этом сообщает "Телеграф".

Украинец провел очередной хороший матч за Королевский клуб, а в первом тайме при счете 0:1 Андрей сделал суперсейв после удара Рохера Марти со средней дистанции. Кипер кончиками пальцев перевел мяч на угловой. Добавим, что за "Реал" забивали Родриго и Джуд Беллингем, один из голов бразильца стал настоящим украшением игры.

Полный видеообзор матча "Кадис" — "Реал":

Этот результат поднял "Реал" (35 очков) на промежуточное первое место в турнирной таблице Ла Лиги, "Кадис" (10 очков) — 16-й.

Ранее Андрей блестяще провел матч против "Браги" в Лиге чемпионов. Пресс-служба мадридцев пошутила, что Лунин — самый надежный пароль для Wi-Fi.

Напомним, недавно "Реал" без Лунина обыграл "Барселону" (2:1) в Эль-Класико.