"У них душа испорченная": боснийский футболист, поигравший в Украине, поддерживает РФ

Бывший боснийский футболист выступает против футбольных санкций в отношении России

Бывший полузащитник "Волыни", "Томи", "Москвы" и брянского "Динамо" боснийский тренер Бранислав Крунич рассказал свое виденье ситуации с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Соответствующий комментарий экс-футболиста, выступавшего в РФ и Украине в середине нулевых приводит metaratings.ru. По словам боснийца, у России есть конфликт с Западом якобы из-за "испорченной души" последних. Кроме того, он выступает против отстранения РФ от международного футбола.

– На ваш взгляд, футболисты должны страдать из-за действия государства и политиков?

– Вообще не должны страдать. Это все ошибочно, потому что футбол не делает ничего плохого, а наоборот – он объединяют людей.

В России есть душа, история, культура. Именно поэтому эта страна имеет конфликты с Западом: у русского народа настоящее видение жизни. Конечно, оно христианское, православное, как и у меня, поэтому оно мне еще ближе.

Мир мешает России, потому что у них душа испорченная, понимаете? У них не то качество жизни, которое должно быть.

Напомним, все сборные и клубы России отстранены от международных соревнований до последующего уведомления ФИФА и УЕФА. Добавим, что сборная РФ хотела сыграть товарищеский матч с боснийцами, однако общественность и футболисты помешали этому.