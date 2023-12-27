"Освобождает Лобановского от Бандеры": российский футбольный тренер засветился на фронте (видео)

Футбольный менеджер приехал на позиции оккупантов

Российский комментатор Алексей Андронов раскритиковал появление главного тренера ФК "Алания" Евгения Калешина на позициях батальона "Эспаньола", состоящего из российских футбольных фанатов, воюющих против Украины.

Соответствующий пост Андронов опубликовал на своем telegram-канале. Комментатор отметил, что Калешин является поклонником Валерия Лобановского, а теперь тренер приехал на оккупированную часть родины "мэтра", чтобы прославлять убийц украинцев.

"Иногда очень сложно понять процессы в головах людей. Это — новый тренер "Алании" (ранее — "Акрона") Евгений Калешин. На позициях Эспаньолы.

Ранее он много рассказывал — прежде всего в интервью Игорю Рабинеру, как уважает Лобановского, и спустя годы у него учится: "Для меня эталон — фильм и Семена Случевского "75 минут с Лобановским".

А теперь он на позициях Эспаньолы с оружием в руках… Наверное, ему вбили в голову, что он освобождает Случевского (а с ним и Лобановского) от Бандеры… Вот только проще всего было бы спросить Случевского, так ли это?..

А еще Калешин говорил: "Россию распродали — в футболе, образовании, армии".

Ну а теперь вот такое. Что это?! Впрочем, уже и не особо интересно…", — написал Андронов.

Алексей Андронов высказался о Евгении Калешине

Добавим, что вместе с Калешиным в оккупированный Мариуполь приехал главный тренер махачкалинского "Динамо" Курбан Бердыев. Калешин примерил военную форму и даже пострелял…

Напомним, Калешин после неудачного матча заявил, что в РФ специально разваливают армию, образование и спорт. Из-за этого специалиста уволили из "Акрона", который находился среди лидеров во втором по силе футбольном дивизионе России. Позднее тренер изменил риторику на прокремлевскую и тут же нашел новую работу.

Ранее сообщалось, что бывший футболист киевского клуба и сборной РФ Андрей Соломатин пошел воевать против Украины составе батальона "Эспаньола". Недавно он рассказал о своем страшном сне, в котором комик Максим Галкин стал президентом России.