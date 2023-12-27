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"Звільняє Лобановського від Бандери": російський футбольний тренер засвітився на фронті (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Автор
Російські футбольні тренери Євген Калешин та Курбан Бердиєв приїхали на окуповану частину України Новина оновлена 27 грудня 2023, 18:30
Російські футбольні тренери Євген Калешин та Курбан Бердиєв приїхали на окуповану частину України. Фото Screenshot

Футбольний менеджер приїхав на позиції окупантів

Російський коментатор Олексій Андронов розкритикував появу головного тренера ФК "Аланія" Євгена Калешина на позиціях батальйону "Еспаньола", який складається з російських футбольних фанатів, які воюють проти України.

Відповідний пост Андронов опублікував на своєму telegram-каналі. Коментатор зазначив, що Калешин є шанувальником Валерія Лобановського, а тепер тренер приїхав на окуповану частину батьківщини "метра", щоб прославляти вбивць українців.

"Іноді дуже складно зрозуміти процеси в головах людей. Це — новий тренер "Аланії" (раніше — "Акрона") Євген Калешин.

Раніше він багато розповідав — насамперед в інтерв’ю Ігореві Рабінеру, як поважає Лобановського, і через роки в нього вчиться: "Для мене еталон — фільм та Семена Случевського "75 хвилин із Лобановським".

А тепер він на позиціях Еспаньоли зі зброєю в руках... Напевно, йому вбили в голову, що він звільняє Случевського (а з ним і Лобановського) від Бандери... Ось тільки найпростіше було б запитати Случевського, чи це так?

А ще Калешин казав: "Росію розпродали — у футболі, освіті, армії".

Ну, а тепер ось таке. Що це?! Втім, уже й не дуже цікаво…”, — написав Андронов.

Олексій Андронов висловився про Євгена Калешина
Олексій Андронов висловився про Євгена Калешина

Додамо, що разом з Калешиним до окупованого Маріуполя приїхав головний тренер махачкалінського "Динамо" Курбан Бердиєв. Калешин приміряв військову форму і навіть постріляв…

Нагадаємо, Калешин після невдалого матчу заявив, що у РФ спеціально розвалюють армію, освіту та спорт. Через це фахівця звільнили з "Акрона", який був серед лідерів у другому за силою футбольному дивізіоні Росії. Пізніше тренер змінив риторику на прокремлівську і відразу знайшов нову роботу.

Раніше повідомлялося, що колишній футболіст київського клубу та збірної РФ Андрій Соломатін пішов воювати проти України у складі батальйону "Еспаньола". Нещодавно він розповів про свій страшний сон, у якому комік Максим Галкін став президентом Росії.

Теги:
#Футбол #Росія #ФК Аланія