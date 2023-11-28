Не тільки снайпери та оператори дронів: окупанти почали набирати жінок на нову спеціальність

Перший контракт пропонують укласти на півроку

Російські окупанти почали набирати до штурмових загонів жінок. Раніше їх вербували на посади снайперів та операторів дронів.

Як пише російське видання "Важливі історії", батальйон окупантів "Еспаньола", який організували російські футбольні хулігани, наймає жінок у штурмові загони. Відповідне повідомлення про набір жінок було опубліковано у телеграм-каналі ворожого підрозділу.

"Дівчатам в "Еспаньйолі" надається можливість реалізуватися не тільки у снайперській справі. Дівчата в нашій бригаді працюють і в з’єднаннях штурмовиків, і в медицині, зв’язку, а також у підрозділах РЕБ, РЕР та БПЛА", — сказано в повідомленні окупантів.

Зазначається, що журналістка видання написала одному з адміністраторів telegram-каналу "Еспаньйоли" під виглядом кандидата та отримала наступну відповідь: "Перший контракт — 6 місяців. З них 1–2 — навчання та злагодження. На цей час — 110–120 тисяч рублів. Далі в зоні БД [бойових дій] ця сума х2 [множиться на два]. Другий контракт можливий — від 3 місяців, обговорюється індивідуально".

За даними журналістів, під час підписання першого контракту належить одноразова виплата 50 тисяч рублів. У разі поранення жінка отримає від 1 до 3 млн рублів, у разі смерті близькі отримають 5 млн рублів.

Також повідомляється, що контракт укладають із російською ПВК "Редут", куди входить "Еспаньола". Це дозволяє зробити його терміновим. Адміністратор каналу також повідомив журналістці, що наказ міноборони росії про дію контрактів до "кінця СВО" на цей підрозділ не поширюється.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони Великобританії, частина бойовиків російської ПВК "Вагнера" приєдналися до ПВК "Редут". Інші "вагнерівці" потрапили до структури росгвардії.