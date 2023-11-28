Не только снайперы и операторы дронов: оккупанты начали набирать женщин на новую специальность

Первый контракт предлагают заключить на полгода

Российские оккупанты начали набирать в штурмовые отряды женщин. Ранее их вербовали на должности снайперов и операторов дронов.

Как пишет российское издание "Важные истории", батальон оккупантов "Эспаньола", который организовали российские футбольные хулиганы, нанимает женщин в штурмовые отряды. Соответствующие сообщение о наборе женщин было опубликовано в telegram-канале вражеского подразделения.

"Девушкам в "Эспаньоле" предоставляется возможность реализоваться не только в снайперском деле. Девушки в нашей бригаде работают и в соединениях штурмовиков, и в медицине, связи, а также в подразделениях РЭБ, РЭР и БПЛА", — сказано сообщении оккупантов.

Отмечается, что журналистка издания написала одному из администраторов telegram-канала "Эспаньолы" под видом кандидата и получила следующий ответ: "Первый контракт — 6 месяцев. Из них 1–2 — обучение и слаживание. На это время — 110–120 тысяч рублей. Далее в зоне БД [боевых действий] эта сумма х2 [умножается на два]. Второй контракт возможен — от 3 месяцев, обсуждается индивидуально".

По данным журналистов, при подписании первого контракта полагается единовременная выплата в 50 тысяч рублей. В случае ранения женщина получит от 1 до 3 млн рублей, в случае смерти близкие получат 5 млн рублей.

Также сообщается, что контракт заключают с российской ЧВК "Редут", куда входит "Эспаньола". Это позволяет сделать его срочным. Администратор канала также сообщил журналистке, что приказ минобороны рф о действии контрактов до "конца СВО" на это подразделение не распространяется.

Напомним, по данным Министерства обороны Великобритании, часть боевиков российской ЧВК "Вагнера" присоединились к ЧВК "Редут". Другие "вагнеровцы" попали в структуру росгвардии.