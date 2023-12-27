"У них душа зіпсована": боснійський футболіст, який пограв в Україні, підтримує РФ

Колишній боснійський футболіст виступає проти футбольних санкцій щодо Росії

Колишній півзахисник "Волині", "Томі", "Москви" та брянського "Динамо" боснійський тренер Браніслав Круніч розповів своє бачення ситуації з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Відповідний коментар ексфутболіста, який виступав у РФ та Україні в середині нульових, наводить metaratings.ru. За словами боснійця, Росія має конфлікт із Заходом нібито через "зіпсовану душу" останніх. Крім того, він виступає проти усунення РФ від міжнародного футболу.

– На ваш погляд, футболісти мають страждати через дію держави та політиків?

– Загалом не повинні страждати. Це все помилково, бо футбол не робить нічого поганого, а навпаки – він об'єднує людей.

У Росії є душа, історія, культура. Саме тому ця країна має конфлікти із Заходом: у російського народу справжнє бачення життя. Звичайно, воно християнське, православне, як і в мене, тому воно мені ще ближче.

Світ заважає Росії, бо в них душа зіпсована, розумієте? У них не та якість життя, яка має бути.

Нагадаємо, всі збірні та клуби Росії відсторонені від міжнародних змагань до подальшого повідомлення ФІФА та УЄФА. Додамо, що збірна РФ хотіла зіграти товариський матч із боснійцями, проте громадськість та футболісти завадили цьому.