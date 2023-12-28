Довбик підкорив мережу мімішними фото з дочкою

Артем не лише чудовий футболіст, а й гарний сім’янин

Поки Ла Ліга пішла на різдвяну перерву, нападник "Жирони" та збірної України Артем Довбик, який феноменально виступає в Іспанії, проводить час із сім’єю.

Дружина футболіста Юлія на своїй сторінці в Instagram поділилася яскравими сімейними знімками з відпочинку на природі. Зіркою фотосесії стала маленька Кіра – дочка Артема та Юлії.

На фото молода родина відпочиває на набережній. Юлія підписала свою публікацію словом LOVE (кохання). Артем зробив репост публікації на свою сторінку у соцмережах. За день сімейні фото футболіста зібрали десятки тисяч лайків.

"Фантастичні, милі, мімішні", "Які ви красиві", "Що це за котики", "Дуже солодкі, причому всі", — пишуть користувачі в коментарях під фото.

Артем Довбик із сім’єю на прогулянці

Нагадаємо, Довбик перейшов до "Жирони" у серпні 2023 року. Практично одразу українець застовпив за собою місце у стартовому складі команди. У кампанії 2023/24 26-річний Артем забив 12 голів та віддав 6 асистів у 20 матчах за "Жирону" у всіх турнірах. Нещодавно український форвард разом із партнерами по команді поставив на коліна "Барселону" (4:2).