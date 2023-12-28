Довбик покорил сеть мимишными фото с дочерью

Артем не только отличный футболист, но и хороший семьянин

Пока Ла Лига ушла на рождественский перерыв, нападающий "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик, который феноменально выступает в Испании, проводит время с семьей.

Жена футболиста Юлия на своей страничке в Instagram поделилась яркими семейными снимками с отдыха на природе. Звездой фотосессии стала маленькая Кира — дочь Артема и Юлии.

На фото молодая семья отдыхает на набережной. Юлия подписала свою публикацию словом LOVE (любовь). Артем сделал репост публикации на свою страничку в соцсетях. За день семейные фото футболиста собрали десятки тысяч лайков.

"Фантастические, милые, мимишные", "Какие вы красивые", "Что это за котики", "Очень сладки, причем все", — пишут пользователи в комментариях под фото.

Артем Довбик с семьей на прогулке

Напомним, Довбик перешел в "Жирону" в августе 2023 года. Практически сразу украинец застолбил за собой место в стартовом составе команды. В кампании 2023/24 26-летний Артем забил 12 голов и отдал 6 ассистов в 20 матчах за "Жирону" во всех турнирах. Недавно украинский форвард вместе с партнерами по команде поставил на колени "Барселону" (4:2).