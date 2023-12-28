Офіційно: на пост глави українського футболу претендує лише один кандидат

Вибори у головному футбольному органі країни, схоже, будуть формальністю

У середу, 27 грудня, у Будинку футболу відбулося засідання реєстраційної комісії щодо встановлення повноважень делегатів та кворуму позачергового XXVI Конгресу Української асоціації футболу (УАФ). На посаду голови УАФ претендує лише один кандидат – Андрій Шевченко.

Про це повідомляє пресслужба УАФ на своєму офіційному сайті. Позачерговий XXVI Конгрес УАФ, на якому відбудуться вибори президента УАФ, відбудеться 25 січня 2024 року.

Робоча група дійшла висновку, що кандидатура Андрія Шевченка відповідає вимогам та критеріям, встановленим Статутом УАФ для кандидатів на обрання президентом УАФ. Також від кандидата згідно зі Статутом Української асоціації футболу отримано письмову згоду на участь у виборах президента УАФ.

Таким чином Андрій Шевченко є єдиним кандидатом для обрання президента УАФ на позачерговому XXVI Конгресі Української асоціації футболу. Про результати засідань комісії та робочої групи повідомили ФІФА та УЄФА.

Нагадаємо, колишній нападник національної збірної України з футболу Роман Зозуля ухвалив рішення не балотуватися у президенти УАФ. Раніше Зозуля жорстко пройшовся по "Шеві" через дружбу ексфутболіста з тенісистом Новаком Джоковичем.