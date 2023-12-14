Вибори без вибору: на посаду голови українського футболу претендує лише одна людина

Місцеві федерації футболу висунули лише одного кандидата

Легендарний український футболіст, колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко буде єдиним кандидатом на пост президента Української асоціації футболу (УАФ). Напередодні ексфорвард національної команди Роман Зозуля розповів, що за кандидатурою "Шеви" стоїть Офіс президента України.

Про подробиці виборів президента УАФ повідомив журналіст Ігор Бурбас на своєму telegram-каналі. За словами Бурбаса, вибори відбудуться на безальтернативній основі, адже залишилася недостатня кількість колективних членів УАФ для висунення ще однієї кандидатури.

"Шевченко вже точно буде єдиним кандидатом на виборах президента УАФ. Як і повідомляв раніше, саме сьогодні подолано барʼєр у 18 заяв постійних колективних членів, які висунули його на цю почесну посаду. Плюс УПЛ утрималась.

Таким чином, залишається 8 постійних колективних членів, які досі не визначилися. А за статутом для реєстрації особи кандидатом необхідні мінімум 9 відповідних висувань", — написав Бурбас.

Нагадаємо, чинного президента УАФ Андрія Павелка заарештували. Вибори президента УАФ заплановані на 25 січня. Для перемоги Шевченку достатньо, щоби більшість делегатів підтримали його.

Раніше Зозуля жорстко пройшовся по "Шеві" через його дружбу з проросійським спортсменом.