Официально: на пост главы украинского футбола претендует лишь один кандидат

Выборы в главном футбольном органе страны, похоже, будут формальностью

В среду, 27 декабря, в Доме футбола состоялось заседание регистрационной комиссии по установлению полномочий делегатов и кворума внеочередного XXVI Конгресса Украинской ассоциации футбола (УАФ). На пост главы УАФ претендует лишь один кандидат — Андрей Шевченко.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ на своем официальном сайте. Внеочередной XXVI Конгресс УАФ, на котором состоятся выборы президента УАФ, пройдет 25 января 2024 года.

Рабочая группа пришла к выводу, что кандидатура Андрея Шевченко отвечает требованиям и критериям, установленным Уставом УАФ для кандидатов на избрание президентом УАФ. Также от кандидата согласно Уставу Украинской ассоциации футбола получено письменное согласие на участие в выборах президента УАФ.

Таким образом, Андрей Шевченко является единственным кандидатом для избрания президента УАФ на внеочередном XXVI Конгрессе Украинской ассоциации футбола. О результатах заседаний комиссии и рабочей группы сообщили ФИФА и УЕФА.

Напомним, бывший нападающий национальной сборной Украины по футболу Роман Зозуля принял решение не баллотироваться в президенты УАФ. Ранее Зозуля жестко прошелся по "Шеве" из-за дружбы экс-футболиста с теннисистом Новаком Джоковичем.