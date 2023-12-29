Футболістка збірної України намагалася в’їхати у РФ, щоб "грати у футбол" (відео)

Пропагандисти зробили сюжет про українку

Українська футболістка Дар’я Кравець засвітилася у сюжеті пропагандистського каналу "Росія 1". Напередодні російський футбольний тренер з’їздив на фронт.

У сюжеті РосТВ йдеться про українців, які намагаються в’їхати на територію РФ. Про це повідомляє офіційний twitter ЄвроМайдану.

На відео Кравець заявляє, що приїхала у РФ "грати у футбол". Цікаво, що в аеропорту телефон дівчини перевірили спецслужби РФ. Їм вдалося відновити видалені повідомлення, на яких українка називає окупантів "орками", а також заявляє, що надсилатиме зароблені в Росії гроші ЗСУ. Коли було знято ці кадри невідомо.

29-річна Кравець провела 60 матчів за збірну України, в яких зуміла відзначитись 8 голами. З літа 2022 по середину 2023 Дар’я виступала за італійський клуб "Комо". Українка також грала за російські клуби вже після початку війни на Донбасі: "Мордовочка" (2014, 9 матчів), "Зоркий" (2015, 8 ігор).

Раніше центральний захисник "Шахтаря" Ярослав Ракицький виявив бажання повернутися до збірної України. Нагадаємо, Ракицький перестав потрапляти до національної команди після переходу до російського "Зеніту", за який він виступав з 2019 по 2022 рік. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну футболіст розірвав контракт із пітерським клубом і перейшов у турецький "Адана Демірспор". У січні 2023 року Ярослав повернувся до "Шахтаря".