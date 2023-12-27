"Виконав би гімн України": Ракицький хоче повернутися до збірної

Центральний захисник хотів би повернутися до табору Синьо-жовтих

Центральний захисник "Шахтаря" Ярослав Ракицький хотів би відновити міжнародну кар’єру та готовий співати для цього національний гімн. Напередодні журналіст назвав поведінку Ракицького свинством.

Відповідний коментар футболіста наводить champion. Ярослав додав, що заспівав би гімн України на стадіоні, адже зараз робить так завжди.

– А самі хотіли б знову отримати запрошення від збірної та заспівати гімн України?

– Якщо отримаю виклик до національної команди, буду дуже радий. У збірній є традиція: новачок має виконати пісню. І хоча я і провів за національну команду понад півсотні матчів, але все одно готовий щось заспівати для хлопців під час цього символічного дійства. А гімн України тоді виконав би на стадіоні. У будь-якому разі я його співаю і співатиму, – сказав Ракицький.

Ракицький раніше відмовлявся співати гімн України

Нагадаємо, Ракицький перестав потрапляти до збірної України після переходу до російського "Зеніту", за який він виступав з 2019 по 2022 рік. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну футболіст розірвав контракт із пітерським клубом і перейшов у турецький "Адана Демірспор". У січні 2023 року Ярослав повернувся до "Шахтаря". Гравець раптово почав співати гімн України, хоча раніше відмовлявся це робити.