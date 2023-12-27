"Исполнил бы гимн Украины": Ракицкий хочет вернуться в сборную

Центральный защитник хотел бы вернуться в стан Сине-желтых

Центральный защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий хотел бы возобновить международную карьеру и готов для этого петь национальный гимн. Накануне журналист назвал поведение Ракицкого свинством.

Соответствующий комментарий футболиста приводит champion. Ярослав добавил, что спел бы гимн Украины на стадионе, ведь сейчас делает так всегда.

– А сами хотели бы снова получить приглашение от сборной и спеть гимн Украины?

– Если получу вызов в национальную команду, буду очень рад. В сборной есть традиция: новичок должен исполнить песню. И хотя я и провел за национальную команду более полусотни матчей, но все равно готов что-то спеть для ребят во время этого символического действа. А гимн Украины тогда уже исполнил бы на стадионе. В любом случае я его пою и буду петь, – сказал Ракицкий.

Ракицкий ранее отказывался петь гимн Украины

Напомним, Ракицкий перестал попадать в сборную Украины после перехода в российский "Зенит", за который он выступал с 2019 по 2022 год. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину футболист разорвал контракт с питерским клубом и перешел в турецкий "Адана Демирспор". В январе 2023 года Ярослав вернулся в "Шахтер". Игрок внезапно начал петь гимн Украины, хотя раньше отказывался делать это.