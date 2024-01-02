"Тупі, недоречні жарти": тренер збірної України наїхав на "95 Квартал" (відео)

Колишній гравець збірної України не соромився у висловлюваннях

Тренер воротарів збірної України Рустам Худжамов висловився про новорічний концерт від студії "95 Квартал".

Відповідну заяву колишній голкіпер "Динамо", "Шахтаря" та низки інших українських клубів розмістив на своїй сторінці у threads.

"Мене одного вкурвлює "95 Квартал"?! Тупі, недоречні жарти, ще починаючи з ебонітових паличок під час Революції Гідності… Про гру причандалами на роялі я промовчу (як і порівняння України з повією), бо це тема окремого, масштабнішого обговорення…

Але ця купа д**ілів на сцені, які вважають смішною назву міста Скадовськ, яке зараз під окупацією і де страждають наші співгромадяни, вони Вам як?! І хто ці люди в залі, які сміються, як не в собі?

С**а, у мене немає слів", — написав Худжамов.

Нагадаємо, на Новий рік "Квартал 95" підготував традиційні розважальні номери, серед яких вийшла сценка про дівчину, яка переїхала зі Скадовська (Херсонська область) на Закарпаття. За сюжетом, вона намагається говорити українською, але допускає "кумедні" помилки.

Раніше повідомлялося, що Ярослав Ракицький захотів повернутися до головної команди країни. Гравець перестав потрапляти до збірної України після переходу до російського "Зеніту", за який він виступав з 2019 по 2022 рік. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну футболіст розірвав контракт із росіянами та перейшов у турецький "Адана Демірспор". У січні 2023 року він повернувся до "Шахтаря".