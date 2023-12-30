"Трубін росте": втатар збірної України видав чудовий матч у Португалії (відео)

Українець проводить непоганий сезон у Португалії

Головний тренер "Бенфіки" Рогер Шмідт похвалив воротаря збірної України Анатолія Трубіна за гру у переможному матчі проти "Фамалікана" (3:0) у 15-му турі чемпіонату Португалії. Кіпер приєднався до Орлів у серпні 2023 року.

Відповідний коментар Шмідта наводить офіційний сайт клубу. Наставник наголосив на ролі українця в команді.

"У футболі важливо все. Звичайно, важливо забивати голи, але треба і добре захищатися. Головне — це захист. Трубін все більше і більше росте, йому все вдається. Ми завжди можемо розраховувати на нього, коли це потрібно.

Загалом стабільність у захисті дуже важлива, тому що якщо вона є, це означає, що не потрібно забивати багато голів, щоб вигравати матчі. Як я вже казав кілька тижнів тому, ми ще можемо працювати над ефективністю в атаці. Наприкінці матчу у нас виникли певні проблеми, пов’язані з тим, що ми забили лише один гол", — сказав Шмідт.

У матчі з "Фамаліканом" Трубін зробив 2 сейви (обидва з меж штрафного майданчика), 35 дотиків, віддав 75% точних передач (21/28) і 9/16 довгих пасів. До речі, "Бенфіка" лідирує у першості Португалії.

Раніше повідомлялося, що Анатолій провів феноменальний поєдинок у Лізі чемпіонів. "Бенфіка" зіграє у 2024 році у стиковому раунді Ліги Європи.