Скандальний Поворознюк став генерал-лейтенантом козацтва (відео)
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Одіозний аграрій та футбольний функціонер навіть показав документи
Скандальний президент "Інгульця" Олександр Поворознюк, якого оголосили у розшук у Росії, повідомив, що йому надали звання генерал-лейтенанта козацтва.
Відповідні документи Олександр опублікував на своїй сторінці в Instagram. Поворознюк розмістив у своєму блозі невелике відео з цього приводу.
На посвідченнях видно, що Олександр має наукове звання "Академік", а також військово-козацьке звання "Генерал-лейтенант".
"Отримав універсал, посвідчення та медаль від Міжнародної академії козацтва, маю звання генерал-лейтенант козацтва! Тож хочу для таких, як гордон (журналіст Дмитро Гордон, — Ред.) розмістити документи. А від друзів радісно прийму вітання", — написав Поворознюк у соцмережі.
Нагадаємо, Поворознюк став відомим не у футбольному колі після гучного коментаря про президента України Володимира Зеленського. Крім того, скандальності фермеру додав конфлікт із Гордоном. У травні 2022 року Олександр зізнався, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він узяв зброю до рук і навіть убив окупанта.