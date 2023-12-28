Скандальний Поворознюк став генерал-лейтенантом козацтва (відео)

Одіозний аграрій та футбольний функціонер навіть показав документи

Скандальний президент "Інгульця" Олександр Поворознюк, якого оголосили у розшук у Росії, повідомив, що йому надали звання генерал-лейтенанта козацтва.

Відповідні документи Олександр опублікував на своїй сторінці в Instagram. Поворознюк розмістив у своєму блозі невелике відео з цього приводу.

На посвідченнях видно, що Олександр має наукове звання "Академік", а також військово-козацьке звання "Генерал-лейтенант".

"Отримав універсал, посвідчення та медаль від Міжнародної академії козацтва, маю звання генерал-лейтенант козацтва! Тож хочу для таких, як гордон (журналіст Дмитро Гордон, — Ред.) розмістити документи. А від друзів радісно прийму вітання", — написав Поворознюк у соцмережі.

Нагадаємо, Поворознюк став відомим не у футбольному колі після гучного коментаря про президента України Володимира Зеленського. Крім того, скандальності фермеру додав конфлікт із Гордоном. У травні 2022 року Олександр зізнався, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він узяв зброю до рук і навіть убив окупанта.