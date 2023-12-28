Скандальный Поворознюк стал генерал-лейтенантом казачества (видео)

Одиозный аграрий и футбольный функционер даже показал документы

Скандальный президент "Ингульца" Александр Поворознюк, которого объявили в розыск в России, сообщил, что ему присвоили звание генерал-лейтенанта казачества.

Соответствующие документы Александр опубликовал на своей странице в Instagram. Поворознюк разместил у себя в блоге небольшое видео по этому поводу.

На удостоверениях видно, что у Александра есть научное звание "Академик", а также военно-казаческое звание "Генерал-лейтенант".

"Получил универсал, удостоверение и медаль от Международной академии казачества, имею звание генерал-лейтенант казачества! Так что хочу для таких, как гордон (журналист Дмитрий Гордон, — Ред.) разместить документы. А от друзей радостно приму поздравления", — написал Поворознюк в соцсети.

Напомним, Поворознюк стал известен не в футбольном кругу после нашумевшего комментария про президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, скандальности фермеру добавил конфликт с Гордоном. В мае 2022 года Александр признался, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он взял оружие в руки и даже убил оккупанта.