Вдалий жереб? "Шахтар" дізнався суперника у плей-оф Ліги Європи
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Гірники відновлять євросезон у лютому
У понеділок, 18 грудня, у Ньйоні (Швейцарія) відбулося жеребкування попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА сезону 2023/24.
За підсумками заходу донецький "Шахтар" дізнався ім’я наступного суперника в єврокубку. Про це повідомляє "Телеграф". Волею жереба Гірники у стиковому раунді ЛЄ зіграють проти "Марселя" (Франція).
Результати жеребкування стикового раунду плей-оф Ліги Європи
"Шахтар" — "Олімпік" (Марсель)
"Галатасарай" — "Спарта" (Прага)
"Брага" — "Карабах"
"Бенфіка" — "Тулуза"
"Янг Бойз" — "Спортінг"
"Ланс" — "Фрайбург"
"Мілан" — "Ренн"
"Феєнорд" — "Рома"
У жеребкуванні брали участь 16 команд: 8 клубів, які посіли другі місця на груповому етапі Ліги Європи – сіяні, а також вісім клубів, які посіли треті місця на груповому етапі ЛЧ – несіяні. У ході жеребкування було сформовано 8 пар із сіяних та несіяних команд лише з одним обмеженням – команди з однієї асоціації не могли випасти одна на одну.
Сіяні
- "Карабах" (Азербайджан)
- "Олімпік" (Франція)
- "Ренн" (Франція)
- "Рома" (Італія)
- "Спарта" Прага (Чехія)
- "Спортінг" (Португалія)
- "Тулуза" (Франція)
- "Фрайбург" (Німеччина)
Несіяні
- "Бенфіка" (Португалія)
- "Брага" (Португалія)
- "Галатасарай" (Туреччина)
- "Ланс" (Франція)
- "Мілан" (Італія)
- "Феєнорд" (Нідерланди)
- "Шахтар" (Україна)
- "Янг Бойз" (Швейцарія)
Додамо, що матчі цієї стадії турніру відбудуться 15 та 22 лютого. Переможці протистоянь вийдуть у 1/8 фіналу Ліги Європи, де на них очікують 8 переможців груп ЛЄ, а ті, хто програють, залишать єврокубки.
Нагадаємо, донецький "Шахтар" був близьким до потрапляння у плей-оф Ліги чемпіонів, проте у вирішальному матчі Гірники програли "Порту". До речі, напередодні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.