Вдалий жереб? "Шахтар" дізнався суперника у плей-оф Ліги Європи

Гірники відновлять євросезон у лютому

У понеділок, 18 грудня, у Ньйоні (Швейцарія) відбулося жеребкування попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА сезону 2023/24.

За підсумками заходу донецький "Шахтар" дізнався ім’я наступного суперника в єврокубку. Про це повідомляє "Телеграф". Волею жереба Гірники у стиковому раунді ЛЄ зіграють проти "Марселя" (Франція).

Результати жеребкування стикового раунду плей-оф Ліги Європи

"Шахтар" — "Олімпік" (Марсель)

"Галатасарай" — "Спарта" (Прага)

"Брага" — "Карабах"

"Бенфіка" — "Тулуза"

"Янг Бойз" — "Спортінг"

"Ланс" — "Фрайбург"

"Мілан" — "Ренн"

"Феєнорд" — "Рома"

У жеребкуванні брали участь 16 команд: 8 клубів, які посіли другі місця на груповому етапі Ліги Європи – сіяні, а також вісім клубів, які посіли треті місця на груповому етапі ЛЧ – несіяні. У ході жеребкування було сформовано 8 пар із сіяних та несіяних команд лише з одним обмеженням – команди з однієї асоціації не могли випасти одна на одну.

Сіяні

"Карабах" (Азербайджан)

"Олімпік" (Франція)

"Ренн" (Франція)

"Рома" (Італія)

"Спарта" Прага (Чехія)

"Спортінг" (Португалія)

"Тулуза" (Франція)

"Фрайбург" (Німеччина)

Несіяні

"Бенфіка" (Португалія)

"Брага" (Португалія)

"Галатасарай" (Туреччина)

"Ланс" (Франція)

"Мілан" (Італія)

"Феєнорд" (Нідерланди)

"Шахтар" (Україна)

"Янг Бойз" (Швейцарія)

Додамо, що матчі цієї стадії турніру відбудуться 15 та 22 лютого. Переможці протистоянь вийдуть у 1/8 фіналу Ліги Європи, де на них очікують 8 переможців груп ЛЄ, а ті, хто програють, залишать єврокубки.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" був близьким до потрапляння у плей-оф Ліги чемпіонів, проте у вирішальному матчі Гірники програли "Порту". До речі, напередодні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.