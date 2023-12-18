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Вдалий жереб? "Шахтар" дізнався суперника у плей-оф Ліги Європи

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Відбулося жеребкування Ліги Європи Новина оновлена 18 грудня 2023, 14:29
Відбулося жеребкування Ліги Європи. Фото ФК Шахтар

Гірники відновлять євросезон у лютому

У понеділок, 18 грудня, у Ньйоні (Швейцарія) відбулося жеребкування попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА сезону 2023/24.

За підсумками заходу донецький "Шахтар" дізнався ім’я наступного суперника в єврокубку. Про це повідомляє "Телеграф". Волею жереба Гірники у стиковому раунді ЛЄ зіграють проти "Марселя" (Франція).

Результати жеребкування стикового раунду плей-оф Ліги Європи

"Шахтар" — "Олімпік" (Марсель)

"Галатасарай" — "Спарта" (Прага)

"Брага" — "Карабах"

"Бенфіка" — "Тулуза"

"Янг Бойз" — "Спортінг"

"Ланс" — "Фрайбург"

"Мілан" — "Ренн"

"Феєнорд" — "Рома"

У жеребкуванні брали участь 16 команд: 8 клубів, які посіли другі місця на груповому етапі Ліги Європи – сіяні, а також вісім клубів, які посіли треті місця на груповому етапі ЛЧ – несіяні. У ході жеребкування було сформовано 8 пар із сіяних та несіяних команд лише з одним обмеженням – команди з однієї асоціації не могли випасти одна на одну.

Сіяні

  • "Карабах" (Азербайджан)
  • "Олімпік" (Франція)
  • "Ренн" (Франція)
  • "Рома" (Італія)
  • "Спарта" Прага (Чехія)
  • "Спортінг" (Португалія)
  • "Тулуза" (Франція)
  • "Фрайбург" (Німеччина)

Несіяні

  • "Бенфіка" (Португалія)
  • "Брага" (Португалія)
  • "Галатасарай" (Туреччина)
  • "Ланс" (Франція)
  • "Мілан" (Італія)
  • "Феєнорд" (Нідерланди)
  • "Шахтар" (Україна)
  • "Янг Бойз" (Швейцарія)

Додамо, що матчі цієї стадії турніру відбудуться 15 та 22 лютого. Переможці протистоянь вийдуть у 1/8 фіналу Ліги Європи, де на них очікують 8 переможців груп ЛЄ, а ті, хто програють, залишать єврокубки.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" був близьким до потрапляння у плей-оф Ліги чемпіонів, проте у вирішальному матчі Гірники програли "Порту". До речі, напередодні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #Ліга Європи