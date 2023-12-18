Удачный жребий? "Шахтер" узнал соперника в плей-офф Лиги Европы

Горняки возобновят евросезон в феврале

В понедельник, 18 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка предварительного раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона 2023/24.

По итогам мероприятия донецкий "Шахтер" узнал имя следующего соперника в еврокубке. Об этом сообщает "Телеграф". Волею жребия Горняки в стыковом раунде ЛЕ сыграют против "Марселя" (Франция).

Результаты жеребьевки стыкового раунда плей-офф Лиги Европы

"Шахтер" — "Олимпик" (Марсель)

"Галатасарай" — "Спарта" (Прага)

"Брага" — "Карабах"

"Бенфика" — "Тулуза"

"Янг Бойз" — "Спортинг"

"Ланс" — "Фрайбург"

"Милан" — "Ренн"

"Фейеноорд" — "Рома"

В жеребьевке принимали участие 16 команд: 8 клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы — сеяные, а также восемь клубов, занявших третьи места на групповом этапе ЛЧ — несеяные. В ходе жеребьевки были сформированы 8 пар из сеяных и несеяных команд лишь с одним ограничением — команды с одной ассоциации не могли выпасть друг на друга.

Сеяные

"Карабах" (Азербайджан)

"Олимпик" (Франция)

"Ренн" (Франция)

"Рома" (Италия)

"Спарта" Прага (Чехия)

"Спортинг" (Португалия)

"Тулуза" (Франция)

"Фрайбург" (Германия)

Несеяные

"Бенфика" (Португалия)

"Брага" (Португалия)

"Галатасарай" (Турция)

"Ланс" (Франция)

"Милан" (Италия)

"Фейеноорд" (Нидерланды)

"Шахтер" (Украина)

"Янг Бойз" (Швейцария)

Добавим, что матчи этой стадии турнира пройдут 15 и 22 февраля. Победители противостояний выйдут в 1/8 финала Лиги Европы, где на них ожидают 8 победителей групп ЛЕ, а проигравшие покинут еврокубки.

Напомним, донецкий "Шахтер" был близок к попаданию в плей-офф Лиги чемпионов, однако в решающем матче Горняки проиграли "Порту". К слову, накануне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.