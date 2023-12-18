Укр

Удачный жребий? "Шахтер" узнал соперника в плей-офф Лиги Европы

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Состоялась жеребьевка Лиги Европы Новость обновлена 18 декабря 2023, 14:29
Состоялась жеребьевка Лиги Европы. Фото ФК Шахтер

Горняки возобновят евросезон в феврале

В понедельник, 18 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка предварительного раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона 2023/24.

По итогам мероприятия донецкий "Шахтер" узнал имя следующего соперника в еврокубке. Об этом сообщает "Телеграф". Волею жребия Горняки в стыковом раунде ЛЕ сыграют против "Марселя" (Франция).

Результаты жеребьевки стыкового раунда плей-офф Лиги Европы

"Шахтер" — "Олимпик" (Марсель)

"Галатасарай" — "Спарта" (Прага)

"Брага" — "Карабах"

"Бенфика" — "Тулуза"

"Янг Бойз" — "Спортинг"

"Ланс" — "Фрайбург"

"Милан" — "Ренн"

"Фейеноорд" — "Рома"

В жеребьевке принимали участие 16 команд: 8 клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы — сеяные, а также восемь клубов, занявших третьи места на групповом этапе ЛЧ — несеяные. В ходе жеребьевки были сформированы 8 пар из сеяных и несеяных команд лишь с одним ограничением — команды с одной ассоциации не могли выпасть друг на друга.

Сеяные

  • "Карабах" (Азербайджан)
  • "Олимпик" (Франция)
  • "Ренн" (Франция)
  • "Рома" (Италия)
  • "Спарта" Прага (Чехия)
  • "Спортинг" (Португалия)
  • "Тулуза" (Франция)
  • "Фрайбург" (Германия)

Несеяные

  • "Бенфика" (Португалия)
  • "Брага" (Португалия)
  • "Галатасарай" (Турция)
  • "Ланс" (Франция)
  • "Милан" (Италия)
  • "Фейеноорд" (Нидерланды)
  • "Шахтер" (Украина)
  • "Янг Бойз" (Швейцария)

Добавим, что матчи этой стадии турнира пройдут 15 и 22 февраля. Победители противостояний выйдут в 1/8 финала Лиги Европы, где на них ожидают 8 победителей групп ЛЕ, а проигравшие покинут еврокубки.

Напомним, донецкий "Шахтер" был близок к попаданию в плей-офф Лиги чемпионов, однако в решающем матче Горняки проиграли "Порту". К слову, накануне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #Лига Европы