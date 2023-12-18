Удачный жребий? "Шахтер" узнал соперника в плей-офф Лиги Европы
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Горняки возобновят евросезон в феврале
В понедельник, 18 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка предварительного раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона 2023/24.
По итогам мероприятия донецкий "Шахтер" узнал имя следующего соперника в еврокубке. Об этом сообщает "Телеграф". Волею жребия Горняки в стыковом раунде ЛЕ сыграют против "Марселя" (Франция).
Результаты жеребьевки стыкового раунда плей-офф Лиги Европы
"Шахтер" — "Олимпик" (Марсель)
"Галатасарай" — "Спарта" (Прага)
"Брага" — "Карабах"
"Бенфика" — "Тулуза"
"Янг Бойз" — "Спортинг"
"Ланс" — "Фрайбург"
"Милан" — "Ренн"
"Фейеноорд" — "Рома"
В жеребьевке принимали участие 16 команд: 8 клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы — сеяные, а также восемь клубов, занявших третьи места на групповом этапе ЛЧ — несеяные. В ходе жеребьевки были сформированы 8 пар из сеяных и несеяных команд лишь с одним ограничением — команды с одной ассоциации не могли выпасть друг на друга.
Сеяные
- "Карабах" (Азербайджан)
- "Олимпик" (Франция)
- "Ренн" (Франция)
- "Рома" (Италия)
- "Спарта" Прага (Чехия)
- "Спортинг" (Португалия)
- "Тулуза" (Франция)
- "Фрайбург" (Германия)
Несеяные
- "Бенфика" (Португалия)
- "Брага" (Португалия)
- "Галатасарай" (Турция)
- "Ланс" (Франция)
- "Милан" (Италия)
- "Фейеноорд" (Нидерланды)
- "Шахтер" (Украина)
- "Янг Бойз" (Швейцария)
Добавим, что матчи этой стадии турнира пройдут 15 и 22 февраля. Победители противостояний выйдут в 1/8 финала Лиги Европы, где на них ожидают 8 победителей групп ЛЕ, а проигравшие покинут еврокубки.
Напомним, донецкий "Шахтер" был близок к попаданию в плей-офф Лиги чемпионов, однако в решающем матче Горняки проиграли "Порту". К слову, накануне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.