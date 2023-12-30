"Трубин растет": втатарь сборной Украины выдал отличный матч в Португалии (видео)

Украинец проводит неплохой сезон в Португалии

Главный тренер "Бенфики" Рогер Шмидт похвалил вратаря сборной Украины Анатолия Трубина за игру в победном матче против "Фамаликана" (3:0) в 15-м туре чемпионата Португалии. Кипер присоединился к Орлам в августе 2023 года.

Соответствующий комментарий Шмидта приводит официальный сайт клуба. Наставник отметил роль украинца в команде.

"В футболе важно все. Конечно, важно забивать голы, но надо и хорошо защищаться. Главное — это защита. Трубин все больше и больше растет, ему все удается. Мы всегда можем рассчитывать на него, когда это нужно.

В целом, стабильность в защите очень важна, потому что если она есть, это означает, что не нужно забивать много голов, чтобы выигрывать матчи. Как я уже говорил несколько недель назад, мы еще можем поработать над эффективностью в атаке. В конце матча у нас возникли определенные проблемы, связанные с тем, что мы забили только один гол", — сказал Шмидт.

В матче с "Фамаликаном" Трубин сделал 2 сейва (оба из пределов штрафной), 35 касаний, отдал 75% точных передач (21/28) и 9/16 длинных пасов. К слову, "Бенфика" лидирует в первенстве Португалии.

Ранее сообщалось, что Анатолий провел феноменальный поединок в Лиге чемпионов. "Бенфика" сыграет в 2024 году в стыковом раунде Лиги Европы.