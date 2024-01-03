"Ви — українське дно": Великий вибачився за жарт "95 Кварталу" про Скадовськ, але у скандалі новий поворот

Комік визнав, що обирати для жартів місто Скадовськ, яке зараз під окупацією, було зовсім не правильно

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий вибачився перед українцями за недоречний гумор про переселенку зі Скадовська у новорічному випуску. Однак його каяття в коментарях не оцінили.

Відповідний пост Великий опублікував на своїй сторінці в Instagram. Він визнав, що обирати для жартів місто Скадовськ, яке зараз під окупацією, було зовсім неправильно.

"Багато хто зараз пише в соцмережах про Новорічний квартал, а саме про номер у якому я зіграв закарпатця, який допомагав дівчині зі Скадовська (українського міста на півдні України) спілкуватися українською мовою. Прокоментую цю ситуацію особисто від себе.

Багатьох обурив написаний авторами каламбур, що виникає при вимові фрази "Я зі Скадовська". Якби смішний каламбур вийшов із назви будь-якого іншого українського міста, в якому люди більше розмовляли російською, була б назва цього міста. Можливо, справді, у цій ситуації недоречно було для жартів обирати саме Скадовськ, який сьогодні перебуває під ворожою окупацією. Але цей номер не про "сіські" і не про Скадовськ", — написав він.

Великий пояснив, що цей номер про тих людей, які у повсякденному спілкуванні не наважуються перейти на українську, побоюючись, що розмовляючи з помилками, вони якось не так виглядатимуть в очах інших людей. Головний меседж цього номера — помилятися не соромно, соромно у своїй стороні не розмовляти своєю мовою.

"Кожна людина сприймає та тлумачить гумор індивідуально. Тому, якщо хтось шукає негативний підтекст — він його знаходить. Але я та мої колеги вклали в цей номер виключно позитивний меседж, з метою мотивувати російськомовних людей переходити на українську", — додав актор.

Комік підкреслив, що ніхто з команди не ставив собі за мету образити когось з українців, особливо тих, що перебувають під окупацією. У зв’язку зі скандалом, що розгорівся, і такою реакцією публіки, Великий приніс від імені команди вибачення.

"І якщо цей номер зачепив чиїсь почуття, ми вибачаємося. Але нас точно не можна звинувачувати в нерозумінні болю наших співгромадян з тимчасово окупованих територій, тим більше що деякі з наших акторів і авторів народилися саме в цих містах", — сказав він.

Як відреагували у мережі

Українська журналістка та арт-оглядач Олена Чиченіна прокоментувала пост Юрія Великого. Вона зазначила, що вибачення актор приніс добре та грамотно. Вона оцінила, що в цій промові не було слів спекуляцій про "а ми ж допомагаємо армії" та звинувачень у хейті.

"Тут молодець. Вибачився від імені колег перед тими, кого номер образив. І підтримав флешмоб від мера Скадовська.

Але тут важливий момент. Їм потрібно не просто написати, що, мовляв, сорі. Хоча і це непогано — не усі так можуть зробити. Надмета — саме зрозуміти, чого люди збурилися. Юрій пише, що номер робили для того, щоб російськомовні українці не соромилися помилок і переходили на українську. Що з них ніхто не сміятиметься і вони отримають лише підтримку (ну, крім Ірини Фаріон). Ну бо так воно насправді і є", — пише Чиненіна.

Також вона додала, що в цій ситуації все вийшло навпаки, адже показавши таку героїню, яка каже замість "пообіцяйте мені" — "Пообісцяйте мене" і весь зал сміється, вони досягли протилежного ефекту. Тут про те, що нібито з вас будуть сміятися і краще продовжувати говорити російською і не ганьбитися.

У коментарях під постом Чечениної люди продовжили висловлювати невдоволення через вчинок Кварталу.

Що пишуть у коментарях

Пост із вибаченнями Юрія Великого користувачі не оцінили й в коментарях під ним продовжили висловлювати свою позицію. Багато хто, до речі, залишився при своїй думці, що своїми жартами актори сценки тільки висміяли тих людей, які намагаються переходити українською мовою.

Новий поворот

На телеканал 1+1 подали скаргу до Комісії з журналістської етики. Е пов’язано зі приниженням жителів тимчасово окупованого Скадовська. Про це пише Кавун. City.

Журналістка з Херсона Євгенія Вірліч у своїй скарзі зазначила, що ця сценка "містить пряму та відверту дискримінацію мешканців південної та східної України за ознакою мови, а також дискримінацію жінок".

Вона звернулася до комісії з проханням публічної засудити дії телеканалу та "Студії "Квартал 95".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві на жінку з дитиною напав п’яний чоловік. Йому не сподобалося, що ті розмовляли між собою українською мовою, і він став поводитися неадекватно, погрожувати, лаятись матом та обливати жінку пивом.