Актриса "95 Кварталу" з номера про Скадовськ їздила до окупованого Криму, українці обурені (фото)

Також Гатун вбиралася у радянську військову форму

Скандал із номером про тимчасово окупований Скадовськ у новорічному випуску "Вечірнього кварталу" набирає обертів. Актриса Ірина Гатун, яка зіграла у ньому головну роль, відвідувала Крим після його окупації росіянами у 2014 році, українці обурені.

Фото зі свого відпочинку в окупованому Криму Ірина Гатун опублікувала у своєму Instagram. Там є знімки, датовані липнем 2015 року, серпнем 2018 року та серпнем 2019 року. У коментарях українці зазначають, що Гатун відвідала Крим невдовзі після його окупації Росією і пишуть, що це "ганьба". Вони також запитують, що вона відповідала там, коли її запитували "чий Крим".

Крім того, на своїй Facebook-сторінці 9 травня 2015 року Гатун публікувала фото у радянській військовій формі. На той момент уже рік точилася російська агресія в Україні.

"У Кварталі не розуміють, що зробили. Тому що робили це завжди. Для них це бізнес. І для Гатун Ірини, яка створила тупий образ головного персонажа того номера – це бізнес. До речі, вона нормально так і в окупованому Криму гоцала і витрачала там гроші. А вона нажилася там казати "Крим — це Україна!"? Ні? А чому? І вона ж не одна така в Кварталі. Там переважна більшість таких самих. Вони не проеволюціонували. І їх публіка теж", — прокоментував скандал екснардеп Борислав Береза.

Нагадаємо, у новорічному випуску "95 кварталу" показали пародію, де російськомовна дівчина, яку зіграла Гатун, намагається говорити українською, і це виходить у неї погано. Наприклад, коли вона каже, що зі Скадовська, це звучить як "сіськадовська". Цей "жарт" викликав різку критику в Україні, особливо з огляду на те, що Скадовськ перебуває під окупацією і росіяни творять там страшні речі. Торік у листопаді окупанти стратили 56-річну медсестру Тетяну Мудренко за вигук "Скадовськ — це Україна!".

Як повідомляв "Телеграф", актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який також брав участь у номері, вибачився перед українцями за недоречний гумор про переселенку зі Скадовська. Однак його каяття в коментарях не оцінили.