Украинцев покоряет комедийный триллер "Солтберн": почему его стоит посмотреть

Без впечатлений он точно не оставит

Минувший 2023 год порадовал киноманов множеством отличных новинок, среди которых и психологический триллер-драма, черная комедия "Солтберн" (Saltburn). Хотя он вышел еще несколько недель назад, в Украине он стал набирать популярность совсем недавно. "Телеграф" собрал все, что нужно про него знать.

Что это за фильм?

"Солтберн" написала оскароносная Эмеральд Феннел, и он рассказывает про молодого, наивного, растерянного и вместе с тем опасного студента, который одержим очаровательным аристократом, что зовет его на лето в семейное имение Солтберн, где живет его очень эксцентричная семья. События происходят в Британии в 2000-ых, и в целом фильм раскрывает тему обманчивого шарма аристократии, показывает их обратную сторону и вызывает жалость к богачам. Также там присутствуют необычные эротические сцены.

Дом Дрейтона в Нортгемптоншире использовался в качестве основного места съемок.

Постер к фильму "Солтберн"

Интересно, что главную роль сыграл Барри Кеоган, — актер, который сам потерял мать в результате передозировки героином и жил в 13 приемных семьях. Возможно, именно поэтому у него получилось идеально вжиться в роль своего героя. Другие роли сыграли Джейкоб Элорди, Розамунд Пайк, Ричард Грант, Элисон Оливер и Арчи Мадекве.

Вот как выглядит трейлер к фильму:

"Солтберн" можно посмотреть на Amazon Prime Video. Кроме того, на ряде онлайн-кинотеатров есть оригинальная версия фильма с субтитрами на украинском.

Рецензии и отзывы

На популярнейшем IMDb рейтинг "Солтберна" составляет 7,2/10 на основании почти 100 тысяч голосов. На Rotten Tomatoes его оценили в 6,8/10, на Metacritic, — 61/100.

В рецензиях говорится, что фильм это "развратный толчок для чувств" и "мрачная бульварная фантазия", персонажи вышли очень интересными, а визуальное наполнение, — впечатляющим. Однако вместе с тем критикуют неуклюжие диалоги, возраст главного героя и неопределенный затянутый финал.

Успех в соцсетях

Среди прочего, "Солтберн" стал знаменит благодаря тренду в TikTok, в ходе которого люди выставляют видео с танцем, пародирующим главного героя, на "богатом" фоне с тегом #saltburn. Таких роликов становится все больше, несмотря на то, что многие считают, что их авторы не поняли смысла фильма, который наоборот высмеивает жизнь высших классов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему стоит посмотреть нового "Наполеона".