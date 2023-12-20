Звезда "Потерянных" засветилась в Лондоне в звездной компании (фото)

Розамунд Пайк посетила показ фильма "Солтберн", где она сыграла одну из главных ролей

Многие известные женщины-актрисы в зрелом возрасте сохраняют красоту и обладают незаурядным магнетизмом и шармом, среди них — Николь Кидман, Анджелина Джоли, Джулия Робертс и другие. А недавно 44-летняя английская актриса Розамунд Пайк тоже продемонстрировала свою красоту на презентации нового фильма.

Розамунд Пайк является частой гостьей многих светских мероприятий. В этот раз актриса посетила показ ленты "Солтберн", состоявшийся в лондонском отеле Ham Yard.

Это событие не было помпезным. Розамунд, сыгравшая в ленте одну из ключевых ролей, выбрала стильный наряд от Модного дома Dior, а именно черное однотонное платье-миди без рукавов. Высокие кожаные перчатки придали элегантность образу, а пояс с золотистой пряжкой на талии подчеркнул стройные формы женщины.

Актриса собрала волосы, сделала едва заметный макияж и выбрала минималистичные серьги. Сдержанная элегантность очень подходит Пайк.

Трейлер к фильму "Солтберн"

В фильме, на презентацию которого актриса пришла с другими коллегами, рассказывается о студенте Оксфордского университета. Парень привязывается к богатому сокурснику из колледжа, который приглашает его провести лето в имении своей необычной семьи.

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