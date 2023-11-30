56-летняя кокетка: нестареющая Джулия Робертс сверкнула нарядом от Gucci (фото)
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Знаменитость привлекла к себе внимание, обув необычные туфли бренда
Американская актриса Джулия Робертс, поддержавшая украинцев в рамках благотворительного проекта United24, уже погрузилась в праздничную предрождественскую суету, что отображается в ее публичных выходах на красный дорожках.
Только 28 ноября звезде фильма "Красотка" (1990) исполнилось 56 лет. Спустя пару дней Робертс появилась на светском мероприятии в Лондоне, где прошел показ фильма с участием актрисы под названием Leave the World Behind ("Оставь мир позади").
На лондонскую премьеру Джулия пришла в образе, состоящий полностью из вещей итальянского модного бренда Gucci. Так, знаменитость предстала перед публикой в ансамбле из двубортного пиджака бледно-розового цвета и коротких шорт в тон. Этот наряд дебютировал на Неделе моды в Милане в сентябре, в коллекции Gucci весна-лето 2024, пишет people.
Этому образу Джулия Робертс придала праздничной "изюминки", дополнив его брендовыми туфлями необычного дизайна — актриса предпочла туфли-лодочки, украшенные рядами свисающих нитей из бисера, которые издалека напоминают новогоднюю мишуру.
Свою тонкую шею знаменитость украсила сверкающим эффектным ожерельем швейцарского бренда Chopard. Волосы актриса распустила, уложив челку "шторкой".
Ранее мы писали, как выглядит коллега Джулии Робертс по фильму "Красотка", 74-летний Ричард Гир. На публике актер был замечен среди протестующих в Нью-Йорке.