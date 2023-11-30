56-летняя кокетка: нестареющая Джулия Робертс сверкнула нарядом от Gucci (фото)

Знаменитость привлекла к себе внимание, обув необычные туфли бренда

Американская актриса Джулия Робертс, поддержавшая украинцев в рамках благотворительного проекта United24, уже погрузилась в праздничную предрождественскую суету, что отображается в ее публичных выходах на красный дорожках.

Только 28 ноября звезде фильма "Красотка" (1990) исполнилось 56 лет. Спустя пару дней Робертс появилась на светском мероприятии в Лондоне, где прошел показ фильма с участием актрисы под названием Leave the World Behind ("Оставь мир позади").

На лондонскую премьеру Джулия пришла в образе, состоящий полностью из вещей итальянского модного бренда Gucci. Так, знаменитость предстала перед публикой в ансамбле из двубортного пиджака бледно-розового цвета и коротких шорт в тон. Этот наряд дебютировал на Неделе моды в Милане в сентябре, в коллекции Gucci весна-лето 2024, пишет people.

Этому образу Джулия Робертс придала праздничной "изюминки", дополнив его брендовыми туфлями необычного дизайна — актриса предпочла туфли-лодочки, украшенные рядами свисающих нитей из бисера, которые издалека напоминают новогоднюю мишуру.

Джулия Робертс в костюме Gucci в Лондоне. Фото: Getty Images

Свою тонкую шею знаменитость украсила сверкающим эффектным ожерельем швейцарского бренда Chopard. Волосы актриса распустила, уложив челку "шторкой".

56-летняя актриса блеснула необычными туфлями, напоминающими мишуру. Фото: Getty Images

Звезда не стареет. Фото: Getty Images

Ранее мы писали, как выглядит коллега Джулии Робертс по фильму "Красотка", 74-летний Ричард Гир. На публике актер был замечен среди протестующих в Нью-Йорке.