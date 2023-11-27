Редкий выход: 33-летняя Эмма Уотсон вышла на красную дорожку в обворожительном костюме (фото)

Звезда "Гарри Поттера" спрятала откровенный черный бралетт под пиджаком

Знаменитая актриса Эмма Уотсон редко выходит в свет, но когда делает это, то только в стильных образах, которые вдохновляют ее поклонников. Так, в сентябре 33-летняя звезда франшизы "Гарри Поттер" появилась перед папарацци в "школьном" аутфите, а сейчас показалась в трендовом брючном костюме.

Уотсон вышла на красную дорожку в воскресенье вечером, 26 ноября, в центре Лондона в здании Cineworld Leicester Square. Актриса посетила премьеру документального фильма We Dare To Dream ("Мы смеем мечтать"), рассказывающий про спортсменов-беженцев из Ирана, Сирии, Южного Судана и Камеруна, которые участвовали в Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

"Гермиона" надела на публичное мероприятие костюм черного цвета, который составлял пиджак с глубоким V-образным вырезом, украшенный блестками на правом плече, брюки и черный бралетт, который можно увидеть из-за декольте.

Эмма завершила свой образ парой блестящих туфель на высоких каблуках. Знаменитость откинула темные локоны назад и подкрасила губы ярко-красной помадой.

Эмма Уотсон очаровала глубоким вырезом. Фото: Getty Images

В качестве посла доброй воли ООН, Уотсон присоединилась к 26-летней пакистанской активистке Малале Юсафзай и к режиссеру фильма Вааде Аль-Катиб.

Актриса позировала с Малалой Юсафзай и Ваадой Аль-Катиб в Лондоне. Фото: Getty Images

"Гермиона" все такая же очаровательная. Фото: Getty Images

Трейлер фильма We Dare To Dream

Это история спортсменов-беженцев из Ирана, Сирии, Южного Судана и Камеруна, которые плавают, бегают и борются за свои возможности и безопасность в принимающих странах по всему миру. Охватывая широкий спектр биографий и личных историй, фильм раскрывает их жизнь и надежды; когда готовятся к соревнованиям на мировой арене люди, которые вынужденны были покинуть свои семьи, дома и родные страны, чтобы построить новую жизнь из ничего.

Исполнительными продюсерами фильма стали актриса Анджелина Джоли и певец Джон Ледженд.

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