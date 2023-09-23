Как школьница: 33-летняя Эмма Уотсон похвасталась длинными ногами в элегантном наряде (фото)

Актриса была в приподнятом настроении и улыбалась папарацци

Звезда популярнейшей саги "Гарри Поттер", британская актриса Эмма Уотсон нечасто балует своих поклонников публичными выходами, однако в последнее время 33-летняя знаменитость "зачастила". Папарацци "поймали" Уотсон на Неделе моды в Милане на показе Prada 22 сентября.

Актрису сфотографировали возле роскошного отеля, прежде чем она отправилась на очередной показ женской моды, который сейчас проходит в Италии. Эмма была в веселом настроении, улыбалась и приветствовала своих поклонников. А также продемонстрировала невероятно стильный и элегантный образ.

33-летняя Уотсон предстала в "школьном" образе: в темно-синей мини-юбке, украшенной блестящими золотыми пуговицами, изящно сочетая ее с белым джемпером с высоким воротником. Отметим, что такой лук отлично подчеркивал стройные ноги актрисы.

Свой образ она дополнила парой телесных туфель на заостренной шпильке и взяла с собой белую сумочку Prada.

Таким ногам, как у актрисы можно только позавидовать Фото: Getty Images

33-летняя Эмма Уотсон прилетела на Неделю моды в Милан Фото: Getty Images

Звезда "Гарри Поттера" выглядела как школьница Фото: Getty Images

Стильный лук кстати очень легко повторить Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" сообщал, что папарацци застали Эмму Уотсон на свидании с новым бойфрендом. Личную жизнь актриса старается держать в секрете.