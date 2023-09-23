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Як школярка: 33-річна Емма Вотсон похвалилася довгими ногами в елегантному вбранні (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
33-річна Емма Вотсон Новина оновлена 23 вересня 2023, 12:49
33-річна Емма Вотсон. Фото Getty Images

Актриса була в піднесеному настрої і посміхалася папараці

Зірка найпопулярнішої саги "Гаррі Поттер", британська актриса Емма Вотсон нечасто балує своїх шанувальників публічними виходами, проте останнім часом 33-річна знаменитість "зачастила". Папараці "спіймали" Вотсон на Тижні моди в Мілані на показі Prada 22 вересня.

Акторку сфотографували біля розкішного готелю, перш ніж вона вирушила на черговий показ жіночої моди, який зараз відбувається в Італії. Емма була у веселому настрої, посміхалася та вітала своїх шанувальників. А також продемонструвала неймовірно стильний та елегантний образ.

33-річна Вотсон постала в "шкільному" образі: у темно-синій мініспідниці, прикрашеній блискучими золотими ґудзиками, витончено поєднуючи її з білим джемпером з високим коміром. Зазначимо, що така цибуля чудово підкреслювала стрункі ноги актриси.

Свій образ вона доповнила парою тілесних туфель на загостреній шпильці та взяла із собою білу сумочку Prada.

33-річна Емма Вотсон
Таким ногам, як у актриси, можна тільки позаздрити Фото: Getty Images
Емма Уотсон
33-річна Емма Вотсон прилетіла на Тиждень моди до Мілана Фото: Getty Images
33-річна Емма Вотсон у Мілані
Зірка Гаррі Поттера виглядала як школярка Фото: Getty Images
33-річна Емма Вотсон на Тижні моди
Стильна цибуля дуже легко повторити Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що папараці застали Емму Вотсон на побаченні з новим бойфрендом. Особисте життя актриса намагається тримати у секреті.

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