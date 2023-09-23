Як школярка: 33-річна Емма Вотсон похвалилася довгими ногами в елегантному вбранні (фото)
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Актриса була в піднесеному настрої і посміхалася папараці
Зірка найпопулярнішої саги "Гаррі Поттер", британська актриса Емма Вотсон нечасто балує своїх шанувальників публічними виходами, проте останнім часом 33-річна знаменитість "зачастила". Папараці "спіймали" Вотсон на Тижні моди в Мілані на показі Prada 22 вересня.
Акторку сфотографували біля розкішного готелю, перш ніж вона вирушила на черговий показ жіночої моди, який зараз відбувається в Італії. Емма була у веселому настрої, посміхалася та вітала своїх шанувальників. А також продемонструвала неймовірно стильний та елегантний образ.
33-річна Вотсон постала в "шкільному" образі: у темно-синій мініспідниці, прикрашеній блискучими золотими ґудзиками, витончено поєднуючи її з білим джемпером з високим коміром. Зазначимо, що така цибуля чудово підкреслювала стрункі ноги актриси.
Свій образ вона доповнила парою тілесних туфель на загостреній шпильці та взяла із собою білу сумочку Prada.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що папараці застали Емму Вотсон на побаченні з новим бойфрендом. Особисте життя актриса намагається тримати у секреті.