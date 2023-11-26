Можно голосовать за Украину: когда и где смотреть финал Детского Евровидения 2023

Поддерживаем и голосуем за маленькую украинку Анастасию Димид

В ближайшие часы во Франции начнется захватывающий финал 21-ого Детского Евровидения 2023. Маленькие участники песенного конкурса (от 9 до 14 лет) в настоящий момент активно готовятся к своим предстоящим выступлениям.

Когда и где состоится финал "Детское Евровидение 2023"

В предыдущем году победу на конкурсе одержал представитель Франции — Lissandro с песней "Oh maman!". Это означает, что Детское Евровидение 2023 года проходит в стране-победительнице. Финал музыкального конкурса запланирован на воскресенье, 26 ноября, в Ницце, где участники будут блистать на сцене Palais Nikaïa.

Где смотреть финал "Детское Евровидение 2023"

Трансляция конкурса начнется в 17:00 по киевскому времени. Событие будет освещено Тимуром Мирошниченко, который является постоянным ведущим и комментатором конкурса "Евровидение" в Украине. Прямой эфир покажут:

Кто представляет Украину на Детском Евровидении 2023

В результате национального отбора представительницей Украины на Детском Евровидении 2023 стала 9-летняя Анастасия Димид, родом из села Гошев Ивано-Франковской области. Девочка представит нашу страну с композицией "Квітка", которую для Анастасии написала певица Светлана Тарабарова. Димид выступит на международном конкурсе под номером 3.

Детское Евровидение 2023: как голосовать

Голосование за участников и участниц финала конкурса "Детское Евровидение 2023" началось в 21:00 24 ноября. Украинцы путем голосования могут выразить свою поддержку Анастасии Димид как в Украине, так и за границей. Сделать это можно через сайт JESC.TV.

Голосование будет временно приостановлено перед началом выступлений в воскресенье, 26 ноября. После того как все 16 стран-участниц конкурса представят свои песни, голосование возобновится примерно на 15 минут.

Окончательный победитель "Детского Евровидения 2023" будет определен на основе результатов голосования зрителей (50%) и оценок жюри из 16 участвующих стран (50%).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Общественное вещание ранее представило лонг-лист из 20 участников Национального отбора на "Евровидение 2024". Позже был представлен шорт-лист финалистов.