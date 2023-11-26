Детское Евровидение: объявлен победитель конкурса 2023 года (фото и видео)

Узнайте, на каком месте оказалась украинка Анастасия Димид

В воскресенье, 26 ноября, прошел завершающий этап известного музыкального конкурса "Детское Евровидение 2023", который в этом году состоялся в Ницце, Франция. Представила Украину в этот вечер 9-летняя Анастасия Димид.

Кто стал победителем Детского Евровидения 2023

Второй год подряд детский песенный конкурс проведет Франция! Представительница этой страны, певица Zoé Clauzure, выступила со своей конкурсной песней Cœur и получила наибольшее количество голосов среди всех участников.

Zoé Clauzure - победительница от Франции

Как выступила украинка Анастасия Димид

Маленькая украинка, родом из села Гошев Ивано-Франковской области, выступила под номером "3". Всего за победу в этом году соревновались участники из 16 стран. 9-летняя Анастасия представила композицию под названием "Квітка". Димид буквально наполнила всех удивительной энергией и подарила множество эмоций.

Жюри оценило выступление Анастасии в 45 баллов, позволив занять ей 9 место в турнирной таблице. Несколько спасли ситуацию зрители, которые поставили Димид 83 балла. В итоге со 128 баллами Украина заняла 5 место на Детском Евровидении 2023 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Общественное вещание ранее представило лонг-лист из 20 участников Национального отбора на "Евровидение 2024". Позже был представлен шорт-лист финалистов.