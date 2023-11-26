Дитяче Євробачення: оголошено переможця конкурсу 2023 року (фото і відео)

Дізнайтесь, на якому місці опинилася українка Анастасія Димид

У неділю, 26 листопада, пройшов завершальний етап відомого музичного конкурсу "Дитяче Євробачення 2023", який цього року відбувся у Ніцці, Франція. Представила Україну цього вечора 9-річна Анастасія Димид.

Хто став переможцем Дитячого Євробачення 2023

Другий рік поспіль дитячий пісенний конкурс проведе Франція! Представниця цієї країни, співачка Zoé Clauzure, виступила зі своєю конкурсною піснею Cœur та отримала найбільшу кількість голосів серед усіх учасників.

Zoé Clauzure - переможниця від Франції

Як виступила українка Анастасія Димид

Маленька українка, родом із села Гошів Івано-Франківської області, виступила під номером "3". Усього за цьогорічну перемогу змагалися учасники з 16 країн. 9-річна Анастасія презентувала композицію під назвою "Квітка". Димид буквально наповнила всіх дивовижною енергією та подарувала безліч емоцій.

Журі оцінили виступ Анастасії у 45 балів, дозволивши зайняти їй 9 місце у турнірній таблиці. Трохи врятували ситуацію глядачі, які поставили Димид 83 бали. У підсумку зі 128 балами Україна посіла 5 місце на Дитячому Євробаченні 2023.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Громадське мовлення раніше представило лонг-лист із 20 учасників Національного відбору на "Євробачення 2024". Пізніше було представлено шорт-лист фіналістів.