Можна голосувати за Україну: коли і де дивитись фінал Дитячого Євробачення 2023

Підтримуємо та голосуємо за маленьку українку Анастасію Димид

Найближчими годинами у Франції розпочнеться захоплюючий фінал 21-го Дитячого Євробачення 2023. Маленькі учасники пісенного конкурсу (від 9 до 14 років) зараз активно готуються до своїх майбутніх виступів.

Коли і де відбудеться фінал "Дитяче Євробачення 2023"

Попереднього року перемогу на конкурсі здобув представник Франції — Lissandro з піснею "Oh maman!". Це означає, що Дитяче Євробачення 2023 року відбувається у країні-переможниці. Фінал музичного конкурсу запланований на неділю, 26 листопада, у Ніцці, де учасники блищатимуть на сцені Palais Nikaïa.

Де дивитись фінал "Дитяче Євробачення 2023"

Трансляція конкурсу розпочнеться о 17:00 за київським часом. Подія буде висвітлена Тимуром Мірошниченком, який є постійним ведучим та коментатором конкурсу "Євробачення" в Україні. Прямий ефір покажуть:

Хто представляє Україну на Дитячому Євробаченні 2023

В результаті національного відбору представницею України на Дитячому Євробаченні 2023 стала 9-річна Анастасія Димид, родом із села Гошів Івано-Франківської області. Дівчинка представить нашу країну із композицією "Квітка", яку для Анастасії написала співачка Світлана Тарабарова. Димид виступить на міжнародному конкурсі під номером 3.

Дитяче Євробачення 2023: як голосувати

Голосування за учасників та учасниць фіналу конкурсу "Дитяче Євробачення 2023" розпочалося о 21:00 24 листопада. Українці шляхом голосування можуть висловити свою підтримку Анастасії Димид як в Україні, так і за кордоном. Зробити це можна через сайт JESC.TV.

Голосування буде тимчасово призупинено перед початком виступів у неділю, 26 листопада. Після того, як усі 16 країн-учасниць конкурсу представлять свої пісні, голосування відновиться приблизно на 15 хвилин.

Остаточного переможця "Дитячого Євробачення 2023" буде визначено на основі результатів голосування глядачів (50%) та оцінок журі з 16 країн-учасниць (50%).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Суспільне мовлення раніше представило лонг-лист із 20 учасників Національного відбору на "Євробачення 2024". Пізніше було представлено шорт-лист фіналістів.