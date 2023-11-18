Зібрала для ЗСУ мільйони: DZIDZIO розчулив українців, заспівавши дуетом з незрячою дівчинкою-волонтером (відео)

Анна-Марія давно мріяла заспівати з Заслуженим артистом України

Відомий співак і актор Михайло Хома, більш відомий українцям як учасник гурту DZIDZIO, випустив чуттєвий кліп. І це не жартівлива композиція як від "Ані Лорак", а мелодична пісня під назвою "Ліхтарики", яку виконавець записав разом з Анною-Марією Герман — незрячою 10-річною дівчинкою і волонтером із Львівщини.

Нове відео з'явилось на YouTube-каналі DZIDZIO. Від музичної роботи залишились в захваті всі шанувальники артиста і маленької українки.

Відомо, що Анна-Марія надзвичайно талановита і смілива. Дівчинка активно волонтерить та допомагає українським військовим. "Вже більше року вона співає у храмах і на вулицях, і в такий спосіб зібрала для ЗСУ понад 2 мільйони гривень", — повідомляється в тексті під відео.

Михайло Хома поділився, що його знайомство з Анною-Марією відбулося в її 10-й день народження. Музичний твір "Ліхтарики" розчулив українців до глибини душі. Про це свідчать їхні коментарі під відео.

Раніше "Телеграф" писав, що український співак Арсен Мірзоян відповів, чому на церемонії прощання з Ніною Матвієнко там "засвітились" проросійські Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко. За словами чоловіка, цих "кроликів" ніхто на похорони не запрошував.