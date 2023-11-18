Собрала для ВСУ миллионы: DZIDZIO растрогал украинцев, запев дуэтом с незрячей девочкой-волонтером (видео)

Анна-Мария давно мечтала спеть с Заслуженным артистом Украины

Известный певец и актер Михаил Хома, более известный украинцам, как участник группы DZIDZIO, выпустил чувственный клип. И это не шутливая композиция как от "Ани Лорак", а мелодическая песня под названием "Ліхтарики", которую исполнитель записал вместе с Анной-Марией Герман — незрячей 10-летней девочкой и волонтером из Львовщины.

Новое видео появилось на YouTube-канале DZIDZIO. От музыкальной работы остались в восторге все поклонники артиста и маленькой украинки.

Известно, что Анна-Мария очень талантлива и смела. Девочка активно волонтерит и помогает украинским военным. "Уже больше года она поет в храмах и на улицах, и таким образом собрала для ВСУ более 2 миллионов гривен", — сообщается в тексте под видео.

Михаил Хома поделился, что его знакомство с Анной-Марией состоялось на ее 10-м дне рождении. Музыкальное произведение "Ліхтарики" растрогало украинцев до глубины души. Об этом свидетельствуют комментарии под видео.

Ранее "Телеграф" писал, что украинский певец Арсен Мирзоян ответил, почему на церемонии прощания с Ниной Матвиенко там "засветились" пророссийские Владимир Данилец и Владимир Моисеенко. По словам мужчины, этих "кроликов" никто на похороны не приглашал.