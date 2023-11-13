"Новое видео для ВСУ" от предательницы Ани Лорак взорвало сеть
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Лорак уже неоднократно приписывали спонсирование ВСУ
Сетью распространяется музыкальный клип-пародия, в котором якобы поет Ани Лорак, которая сейчас проживает в россии. Этот кавер сделан на песню певицы "Полуденная жара".
Как отмечается, эта композиция создана Музыкальными силами ВСУ и называется "Одинокие москали". Авторы клипа достаточно правдоподобно наложили голос с оригинальным пародийным текстом на видеоряд клипа.
Следует отметить, что в кавере раздаются призывы донатить на Вооруженные силы Украины. Также там собраны многочисленные мемы о войне против россии.
Пользователи сети быстро оценили этот клип. Некоторые назвал его "лучшей песней Ани Лорак".
Также стоит подчеркнуть, что неизвестно, кто именно является автором этой пародии. Но в клипе можно заметить волонтера Сергея Стерненко, который плывет в Лорак на катере. Поэтому не исключено, что эта работа связана с деятельностью известного активиста.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Ани Лорак финансирует депортацию украинских детей в рф, прикрываясь помощью беженцам.