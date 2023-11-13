"Новое видео для ВСУ" от предательницы Ани Лорак взорвало сеть

Лорак уже неоднократно приписывали спонсирование ВСУ

Сетью распространяется музыкальный клип-пародия, в котором якобы поет Ани Лорак, которая сейчас проживает в россии. Этот кавер сделан на песню певицы "Полуденная жара".

Как отмечается, эта композиция создана Музыкальными силами ВСУ и называется "Одинокие москали". Авторы клипа достаточно правдоподобно наложили голос с оригинальным пародийным текстом на видеоряд клипа.

Следует отметить, что в кавере раздаются призывы донатить на Вооруженные силы Украины. Также там собраны многочисленные мемы о войне против россии.

Пользователи сети быстро оценили этот клип. Некоторые назвал его "лучшей песней Ани Лорак".

Также стоит подчеркнуть, что неизвестно, кто именно является автором этой пародии. Но в клипе можно заметить волонтера Сергея Стерненко, который плывет в Лорак на катере. Поэтому не исключено, что эта работа связана с деятельностью известного активиста.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Ани Лорак финансирует депортацию украинских детей в рф, прикрываясь помощью беженцам.