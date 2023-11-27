Рідкісний вихід: 33-річна Емма Вотсон вийшла на червону доріжку у чарівному костюмі (фото)

Зірка "Гаррі Поттера" сховала відвертий чорний бралетт під піджаком

Знаменита актриса Емма Вотсон рідко виходить у світ, але коли робить це, то тільки в стильних образах, які надихають її шанувальників. Так, у вересні 33-річна зірка франшизи "Гаррі Поттер" з’явилася перед папарацці в "шкільному" аутфіті, а зараз з’явилася у трендовому брючному костюмі.

Вотсон вийшла на червону доріжку в неділю ввечері, 26 листопада, в центрі Лондона в будівлі Cineworld Leicester Square. Актриса відвідала прем’єру документального фільму We Dare To Dream ("Ми сміємо мріяти"), який розповідає про спортсменів-біженців з Ірану, Сирії, Південного Судану та Камеруну, які брали участь в Олімпійських іграх у Токіо у 2020 році.

"Герміона" одягла на публічний захід костюм чорного кольору, який складав піджак з глибоким V-подібним вирізом, прикрашений блискітками на правому плечі, штани та чорний бралетт, який можна побачити через декольте.

Емма завершила свій образ парою блискучих туфель на високих підборах. Знаменитість відкинула темні локони назад і підфарбувала губи яскраво-червоною помадою.

Емма Вотсон зачарувала глибоким вирізом. Фото: Getty Images

Як посол доброї волі ООН, Вотсон приєдналася до 26-річної пакистанської активістки Малали Юсафзай і до режисера фільму Вааді Аль-Катіб.

Актриса позувала з Малалою Юсафзай та Ваадою Аль-Катіб у Лондоні. Фото: Getty Images

"Герміона" така ж чарівна. Фото: Getty Images

Трейлер до фільму We Dare To Dream

Це історія спортсменів-біженців з Ірану, Сирії, Південного Судану та Камеруну, які плавають, бігають і борються за свої можливості та безпеку в країнах, що приймають їх по всьому світі. Охоплюючи широкий спектр біографій та особистих історій, фільм розкриває їхнє життя та надії; коли готуються до змагань на світовій арені люди, які змушені були покинути свої сім’ї, оселі та рідні країни, щоб побудувати нове життя з нічого.

Виконавчими продюсерами фільму стали актриса Анджеліна Джолі та співак Джон Ледженд.

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