Не приховала сиві локони: королева Летиція вийшла у світ у трендовому образі (свіжі фото)

Дружині іспанського короля Філіпа VI у вересні виповнився 51 рік

Королева-консорт Іспанії Летиція не боїться з’являтися на людях неідеальною. Вона може викликати захоплення у шанувальників, демонструючи бездоганну зовнішність на офіційних заходах, і не приховувати природні вікові зміни.

У п’ятницю, 24 листопада, дружина короля Філіпа VI, якій на початку осені виповнився 51 рік, відвідала семінар з мови та журналістики у Логроньйо, місті на півночі Іспанії. Летиція, яка сама в минулому працювала журналісткою, з’явилася на публіці серед колишніх колег в елегантному образі.

Лук королеви-консорт склали: шкіряне пальто довжиною до колін з коміром, чорний светр і коричневі штани в клітку. Шикарне вбрання Летиція завершила тонким ременем і парою масивних чорних шкіряних лоферів із золотою пряжкою.

Летиція вийшла в світ у стильному шкіряному пальті. Фото: Getty Images

Ікона стилю розпустила своє каштанове волосся і не сховала сивину. Летиція не приховала білий локон, який спадав униз на тонкі плечі.

51-річна королева Іспанії сфотографувалась з ексколегами із журналістики. Фото: Getty Images

Королева Іспанії красива і з сивиною. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше королева-консорт Іспанії з’явилася на публіці із зачіскою, як у Кейт Міддлтон. Тоді Летиція вийшла в світ у трендовому костюмі червоного кольору.