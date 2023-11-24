Періс Гілтон вдруге стала мамою (фото)

Модель показала миле фото та подякувала за доньку

Популярна американська модель і світська левиця Періс Гілтон, яка нещодавно викликала фурор на вечірньому шоу Джиммі Феллона, приголомшила шанувальників новиною — у неї з’явилася донька. Це вже друга дитина в сім’ї знаменитості, народжена, швидше за все, сурогатною матір’ю.

У своєму Instagram світська левиця опублікувала миле фото з дитячими речами у рожевих тонах. А у підписі до нього коротко написала: "Дякую за мою дівчинку".

При цьому можна помітити, що на дитячому костюмі на фото написано слово Лондон (London), так що в мережі відразу припустили, що так Періс Гілтон назвала свою новонароджену дочку.

Користувачі в соцмережах відразу почали коментувати новий пост Гілтон у соцмережі, вітаючи її з поповненням у сім’ї.

Зазначимо, що це вже друга дитина у сім’ї знаменитості. Спочатку, у січні 2023 року, у родині 42-річної Періс Гілтон та її чоловіка Картера Реума з’явився син, якого парі народила сурогатна мати. Тепер модель повідомила про появу доньки, яка також з’явилася на світ, швидше за все, від сурогатної матері, враховуючи, що Періс не була помічена вагітною.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Періс Гілтон вперше показала свого первістка. Також зірка подіумів розсекретила його ім’я.