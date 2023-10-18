Періс Хілтон у приталеній сукні з блискітками оголила плечі на шоу Джиммі Феллона (фото)

Ця красуня вміє приковувати до себе погляди і викликати фурор

Популярна американська модель і світська левиця Періс Хілтон, яка зворушила мережу ніжними знімками з тримісячним сином, викликала фурор на вечірньому шоу Джиммі Феллона.

Красуня в розкішному образі з’явилася в 11-му сезоні The Tonight Show, яке вийшло 17 жовтня.

Для зйомок Періс Хілтон обрала розкішну темну сукню з блискітками майже до п’ят, яка ідеально лягла по стрункій фігурі та підкреслила спокусливі вигини. При цьому блискуче вбрання підкреслило витончені плечі моделі та зону декольте.

Свій стильний лук американська зірка доповнила крихітною чорною сумочкою з кокетливим бантиком та човниками, які за стилем перегукуються із сумкою. Пишна густа шевелюра Хілтон була укладена акуратними м’якими хвилями, а на її обличчі яскравий макіяж. Слід сказати, що світська левиця і спадкоємиця великого сімейного бізнесу справила враження і на ведучого Джиммі Феллона, і на глядачів.

Додамо, що 42-річна Періс Хілтон є спадкоємицею сімейного бізнесу – найбільшої у світі мережі готелів та курортів Hilton. Зазначимо, що модель у січні 2023 року вперше стала мамою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Періс Хілтон вперше показала свого первістка. Також зірка подіумів розсекретила його ім’я.