Періс Хілтон зворушила мережу ніжними знімками із тримісячним сином (фото)

Роль мами дуже пасує зірці, яка раніше у багатьох асоціювалася з тусовками та мажорством

Світська левиця, співачка, модель й актриса Періс Хілтон, яка вперше стала мамою у 41 рік, опублікувала у соціальних мережах серію чорно-білих знімків із сином. Малюкові Феніксові вже виповнилося три місяці.

Зворушливі фотографії зіркова мама розмістила на своїй сторінці в Instagram. Публікація збирає тисячі чудових коментарів.

Так, на одному зі знімків Хілтон позує у шовковій сукні-комбінації. У руках зірка тримає дитину. На інших фотографіях мама постала в пухнастому светрі, а тримісячний син у затишному комбінезоні та шапочці.

Пост Періс Хілтон зібрав понад мільйон лайків. У коментарях користувачі пишуть, що роль мами дуже личить зірці.

Як повідомлялося, сина Періс Хілтон, ймовірно, виносила сурогатна мама. Мати зірки неодноразово зізнавалася журналістам, що її доньці не вдається зберегти вагітність. Весілля головної блондинки світу наприкінці 2021-го з бізнесменом Картером Реумом актуалізувало тему материнства Хілтон. Журналісти писали, що зірка мала кілька викиднів, але сама вона публічно не коментувала подібні чутки, як і нюанси народження первістка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вперше стане мамою ще одна американська зірка — актриса Ліндсі Лохан. Зірка ромкомів нульових не лише повернулася до нормального способу життя, а й щаслива у шлюбі та оголосила про свою вагітність.