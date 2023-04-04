Пэрис Хилтон растрогала сеть нежными снимками с трехмесячным сыном (фото)

Роль мамы очень идет звезде, которая раньше у многих ассоциировалась с тусовками и мажорством

Светская львица, певица, модель и актриса Пэрис Хилтон, которая впервые стала мамой в 41 год, опубликовала в социальных сетях серию черно-белых снимков с сыном. Малышу Фениксу уже исполнилось три месяца.

Трогательные фотографии звездная мама разместила на своей странице в Instagram. Публикация собирает тысячи восхитительных комментариев.

Так, на одном из снимков Хилтон позирует в шелковом платье-комбинации. В руках звезда держит малыша. На других фотографиях мама предстала в пушистом свитере, а трехмесячный сын в уютном комбинезоне и шапочке.

Пост Пэрис Хилтон собрал более миллиона лайков. В комментариях пользователи пишут, что роль мамы очень к лицу звезде.

Как сообщалось, сына Пэрис Хилтон, вероятно, выносила суррогатная мама. Мать звезды неоднократно признавалась журналистам, что ее дочери не удается сохранить беременность. Свадьба главной блондинки мира в конце 2021-го с бизнесменом Картером Реумом актуализировала тему материнства Хилтон. Журналисты писали, что у звезды было несколько выкидышей, но сама она публично не комментировала подобные слухи, как и нюансы рождения первенца.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что впервые станет мамой еще одна американская звезда – актриса Линдси Лохан. Звезда ромкомов нулевых не только вернулась к нормальному образу жизни, а и счастлива в браке и объявила о своей беременности.