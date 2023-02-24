"Весь наш світ": Періс Хілтон вперше показала свого первістка і розсекретила його ім’я (фото)

Знаменитість не стала "ховати" свою дитину і показала її світові.

Відома світська левиця, актриса та співачка, 41-річна Періс Хілтон, яка в січні 2023 року вперше стала мамою, через місяць після народження первістка показала малюка та розсекретила його ім’я. У пари народився син, якого назвали Фенікс.

На своїй сторінці в Інстаграм знаменитість опублікувала кілька милих кадрів із малюком та чоловіком. На знімках маленький Фенікс мило спить на руках своєї мами.

"Малюк Фенікс. Весь наш світ" — коротко підписала фото Хілтон.

Зазначимо, що вагітних знімків Періс не публікувала, тому найімовірніше первістка для неї та її дружина виносила і народила сурогатна мати. Щобільше, про те, що Хілтон не вдається завагітніти і народити скаржилася і її мама.

Нагадаємо, Періс Вітні Хілтон — американська фотомодель, актриса, співачка, благодійниця, світська левиця і спадкоємиця сімейного бізнесу — найбільшої у світі мережі готелів та курортів Hilton. Популярність набула не лише як співачка, а й завдяки своїм акторським задаткам. Зокрема, прославилася роллю у реаліті-шоу "Просте життя", в якому зіграла разом із подругою Ніколь Річі. Згодом у неї були головні ролі у фільмах "Стильні штучки" та "Блондинка в шоколаді", а за фільм "Красуня і потвора" здобула 3 премії "Золота малина".

Раніше ми розповідали, що наприкінці минулого року вперше стала мамою відома українська тенісистка Еліна Світоліна. Дочку назвали Скай.