"Весь наш мир": Пэрис Хилтон впервые показала своего первенца и рассекретила его имя (фото)

Знаменитость не стала "прятать" своего ребенка и показала его миру.

Известная светская львица, актриса и певица, 41-летняя Пэрис Хилтон, которая в январе 2023 года впервые стала мамой, спустя месяц после рождения первенца показала малыша и рассекретила его имя. У пары родился сын, которого назвали Феникс.

На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала несколько милых кадров с малышом и супругом. На снимках маленький Феникс мило спит на руках у своей мамы.

"Малыш Феникс. Весь наш мир" — коротко подписала фото Хилтон.

Отметим, что беременных снимков Пэрис не публиковала, поэтому вероятней всего первенца для нее и ее супруга выносила и родила суррогатная мать. Более того, о том, что у Хилтон не получается забеременеть и родить жаловалась и ее мама.

Напомним, Пэрис Уитни Хилтон — американская фотомодель, актриса, певица, благотворительница, светская львица и наследница семейного бизнеса — крупнейшей в мире сети гостиниц и курортов Hilton. Известность приобрела не только как певица, но и благодаря своим актерским задаткам. В частности, прославилась ролью в реалити-шоу "Простая жизнь", в котором сыграла вместе с подругой Николь Ричи. Впоследствии у нее были главные роли в фильмах "Стильные штучки" и "Блондинка в шоколаде", а за фильм "Красавица и уродина" получила 3 премии "Золотая малина".

Ранее мы рассказывали, что в конце прошлого года впервые стала мамой известная украинская теннисистка Элина Свитолина. Дочь назвали Скай.