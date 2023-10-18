Пэрис Хилтон в приталенном платье с блестками оголила плечи на шоу Джимми Фэллона (фото)

Эта красотка умеет приковывать к себе взгляды и производить фурор

Популярная американская модель и светская львица Пэрис Хилтон, которая растрогала сеть нежными снимками с трехмесячным сыном, произвела фурор на вечернем шоу Джимми Фэллона.

Красотка в роскошном образе появилась в 11 сезоне The Tonight Show, которое вышло 17 октября.

Для съемок Пэрис Хилтон выбрала роскошное темное платье с блестками почти до пят, которое идеально легло по стройной фигуре и подчеркнуло соблазнительные изгибы. При этом сверкающий наряд подчеркнул изящные плечи модели и зону декольте.

Свой стильный лук американская звезда дополнила крошечной черной сумочкой с кокетливым бантиком и лодочками, которые по стилю перекликаются с сумкой. Пышная густая шевелюра Хилтон была уложены аккуратными мягкими волнами, а на ее лице яркий макияж. Надо сказать, что светская львица и наследница крупного семейного бизнеса произвела впечатление и на ведущего Джимми Фэллона, и на зрителей.

Отметим, что 42-летняя Пэрис Хилтон является наследницей семейного бизнеса – крупнейшей в мире сети гостиниц и курортов Hilton. Отметим, что модель в январе 2023 года впервые стала мамой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Пэрис Хилтон впервые показала своего первенца. Также звезда подиумов рассекретила его имя.