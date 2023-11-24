Пэрис Хилтон второй раз стала мамой (фото)

Модель показала милое фото и поблагодарила за дочь

Популярная американская модель и светская львица Пэрис Хилтон, которая недавно произвела фурор на вечернем шоу Джимми Фэллона, ошеломила поклонников новостью — у нее появилась дочь. Это уже второй ребенок в семье знаменитости, рожденный, скорее всего, суррогатной матерью.

В своем Instagram светская львица опубликовала милое фото с детскими вещами в розовых тонах. А в подписи к нему коротко написала: "Спасибо за мою девочку".

При этом, можно заметить, что на детском костюмчике на фото написано слово Лондон (London), так что в сети сразу предположили, что так Пэрис Хилтон назвала свою новорожденную дочь.

Пользователи в соцсетях тут же принялись комментировать новый пост Хилтон в соцсети, поздравляя ее с пополнением в семье.

Отметим, что это уже второй ребенок в семье знаменитости. Сначала, в январе 2023 года, в семье 42-летней Пэрис Хилтон и ее мужа Картера Реума появился сын, которого паре родила суррогатная мать. Теперь модель сообщила о появлении дочери, которая также появилась на свет, скорее всего от суррогатной матери, учитывая, что Пэрис не была замечена беременной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Пэрис Хилтон впервые показала своего первенца. Также звезда подиумов рассекретила его имя.