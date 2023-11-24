Не скрыла седые локоны: королева Летиция вышла в свет в трендовом образе (свежие фото)

Супруге испанского короля Филиппа VI в сентябре исполнился 51 год

Королева-консорт Испании Летиция не боится показываться на людях неидеальной. Она может вызвать восторг у поклонников, демонстрируя безупречную внешность на официальных мероприятиях, так и не скрывать естественные возрастные изменения.

В пятницу, 24 ноября, супруга короля Филиппа VI, которой в начале осени исполнился 51 год, посетила семинар по языку и журналистике в Логроньо, городе на севере Испании. Летиция, которая сама в прошлом работала журналисткой, появилась на публике среди бывших коллег в элегантном образе.

Лук королевы-консорт составили: кожаное пальто длиной до колен с воротником, черный свитер и коричневые брюки в клетку. Шикарный наряд Летиция завершила тонким ремнем и парой массивных черных кожаных лоферов с золотой пряжкой.

Летиция вышла в свет в стильном кожаном пальто. Фото: Getty Images

Икона стиля распустила свои каштановые волосы и не спрятала седину. Летиция не скрыла белый локон, который ниспадал вниз на тонкие плечи.

51-летняя королева Испании запечатлилась с экс-коллегами по журналистике. Фото: Getty Images

Королева Испании красива и с сединой. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее королева-консорт Испании появилась на публике с прической, как у Кейт Миддлтон. Тогда Летиция вышла в свет в трендовом костюме красного цвета.