Не скрыла седые локоны: королева Летиция вышла в свет в трендовом образе (свежие фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 699
Супруге испанского короля Филиппа VI в сентябре исполнился 51 год
Королева-консорт Испании Летиция не боится показываться на людях неидеальной. Она может вызвать восторг у поклонников, демонстрируя безупречную внешность на официальных мероприятиях, так и не скрывать естественные возрастные изменения.
В пятницу, 24 ноября, супруга короля Филиппа VI, которой в начале осени исполнился 51 год, посетила семинар по языку и журналистике в Логроньо, городе на севере Испании. Летиция, которая сама в прошлом работала журналисткой, появилась на публике среди бывших коллег в элегантном образе.
Лук королевы-консорт составили: кожаное пальто длиной до колен с воротником, черный свитер и коричневые брюки в клетку. Шикарный наряд Летиция завершила тонким ремнем и парой массивных черных кожаных лоферов с золотой пряжкой.
Икона стиля распустила свои каштановые волосы и не спрятала седину. Летиция не скрыла белый локон, который ниспадал вниз на тонкие плечи.
Ранее королева-консорт Испании появилась на публике с прической, как у Кейт Миддлтон. Тогда Летиция вышла в свет в трендовом костюме красного цвета.